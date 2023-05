Tikšanos ar AS un "Progresīvajiem" Rinkēvičs raksturo kā vērtīgu domu apmaiņu

Tā kā šodien notika Rinkēviča tikšanās ar AS frakciju un AS kandidāta Ulda Pīlēna tikšanās ar JV, tad, abiem kandidātiem satiekoties Saeimas gaiteņos, Rinkēvičs jokoja, ka viņam varētu būt izdevies pārliecināt AS par atbalstu un savukārt Pīlēnam izdevies gūt JV atbalstu.