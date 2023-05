Tīrītājs ar netīru pagātni

Gandrīz puse naudas Krievijā – 49 miljoni eiro – bija no Krievijas Aizsardzības ministrijas iepirkumiem par armijas kazarmu uzkopšanu Krimā pēc tās okupācijas 2014.gadā.

Uz Nekā Personīga jautājumu, vai Apsits joprojām ir līdzīpašnieks, ABLV bijušais vadītājs un līdzīpašnieks Ernests Bernis rakstiski atbildēja: “Par bankas klientiem es nekādus komentārus sniegt nedrīkstu un to nekomentēšu.”

Pētot padziļinātāk Apsita biznesu, Latvijas izmeklētājiem atklājās jauni fakti, kas tikai radīja vēl vairāk jautājumu par ABLV bankā tobrīd jau iesaldēto miljonu izcelsmi. Noskaidrojās, ka Krievijā 2014. gadā viena no Apsita holdinga kompānijām nonāca tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Mediji ziņoja, ka uzsākts kriminālprocess par nelegālu Uzbekistānas migrantu paverdzināšanu. Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests no analoga dienesta Krievijā saņēma informāciju, ka process bija uzsākts pret Apsiti un viņa sievu, bet dažus gadus vēlāk izbeigts. Kad Latvijas policija pieprasīja papildus informāciju no Krievijas Interpola, viņi saņēma atbildi, ka tās iestāžu rīcībā nav ziņu, ka abi Apsiti būtu saistīti ar kādām nelikumībām.