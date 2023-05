Verdzība plaukst un zeļ: Krievija iekļuvusi pirmajā pieciniekā pasaulē

Pētnieki norāda, ka Eiropas un Centrālāzijas reģionā Turkmenistāna un Krievija faktiski legalizējušas spaidu darbus. Piemēram, Krievijā nesen tika pieņemta iniciatīva par ieslodzīto piespiedu piesaisti lieliem valsts būvprojektiem. Tāpat ir ziņas par to, ka spaidu darbos Krievijas lauksaimniecības un būvniecības nozarēs tiek izmantoti arī ziemeļkorejieši.

Pirmais "Walk Free" ziņojums tika publicēts 2018. gadā Kopš tā laika vergu skaits pasaulē palielinājies par 10 miljoniem cilvēku. No 50 miljoniem verdzībā esošajiem cilvēkiem 27,6 miljoni bija iesaistīti piespiedu darbā, bet 22 miljoni cilvēku dzīvo piespiedu laulībās. 54% no vergiem ir sievietes un meitenes. Katrs ceturtais no teju 50 miljoniem vergu ir bērns.