Veidojam skaistu puķu pļavu kopā ar Ansi Birznieku

“Svarīgi būtu skaidri saprast, ko nozīmē puķu pļava savā dārzā. Tā nebūs kā romantizēta Alpu pļava no reklāmas, kur viss ir vienās margrietiņās un rudzupuķēs. Pļava ir dinamisks organisms. Jā, gandrīz katrā pļavā ir šāds brīdis, kad, šķiet, viss ir vienos ziedos. Bet, protams, jāatceras, ka pļavas vizuālais efekts nav tāds, ka martā margrietiņas uzzied un novembrī novīst. Pļava kaut cik vizuāli pievilcīgi sāk izskatīties aptuveni maija vidū, maija beigās. Līdz tam pļava neizskatās tik glīta kā labi kopts mauriņš. Vizuāli skats nav tik estētiski tīkams, bet tas ir atkarīgs no mūsu estētiskās izpratnes un vērtību sistēmas. Tas pats arī vasaras otrā pusē – ja būs treknāka augsne un augstāki augi, un ja vasaras otra puse ir lietaina un vējaina, tad varbūt jau augusta sākumā pļava būs sagāzusies veldrē. Tad jāņem trimmeri un jāpļauj nost, un skats 2-3 nedēļas būs papliks, līdzīgi kā laukos pēc siena pļaujas. Ja tas ir smalks pilsētas dārzs un mēs visur ierīkosim tikai pļavu, kas ir lētāk, vizuāli tā varētu būt zināma problēma. Tas nav perfekts mauriņš, kurā zied margrietiņas, un, ja es tās negribu, es tās nopļauju, un man atkal turpina būt superīgais mauriņš. Ar to ir jārēķinās.”