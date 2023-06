Hakeri nesnauž - jāaizsargā ne vien datori, bet pat akvāriji

Un tad ir daudz cilvēku, kuri saka: "Hei, man nav tik komplicētu iemaņu, lai zinātu, kā iekļūt uzņēmuma sistēmās, bet es zinu, ko darīt, ja esmu jau iekļuvis kompromitētā datorā – es varu radīt tādu haosu, ka uzņēmums noteikti būs gatavs maksāt naudu, lai to apturētu." IT drošības darbiniekiem, protams, tas rada problēmas: ja viena grupa ielaužas, un otra grupa pārvietojas tīklā, kā jūs varat būt pārliecināti, ka pirmā grupa ir aizgājusi un vairs nepārdos to pašu piekļuvi vēl kādam?