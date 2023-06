Velsas princese tiekas ar leģendāro "The Beatles" dalībnieku Polu Makartniju

Pola Makartnija fotoizstādē "1963.–1964. gada vētras acīs" tiks izstādīti Makartnija uzņemtie un iepriekš publiski neredzētie fotoattēli no Bītlu "dzīves" viņu popularitātes augstākajā punktā - 63./64. gadā. Foto uzņemti uz skatuves, aizkulisēs un arī no fanu skatpunkta. Izstāde aplūkojama no 28. jūnija līdz 1. oktobrim.