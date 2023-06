Video ⟩ "Dzelzs priekškars" ir nolaidies uz robežas pie Zilupes, uzrunā Saeimai pauž Levits

"Esmu vienmēr konsekventi iestājies par vienotu skolu latviešu valodā. 13.Saeima beidzot šo lēmumu pieņēma, lai gan daudz par vēlu, bet tomēr -vēsturiski ar to tiek pielikts punkts par mūsu tautas sašķeltības turpinājumu, bezgalīgu turpinājumu nākotnē," sacīja prezidents, norādot, ka no 2026./2027.mācību gada skolās kā otro svešvalodu mācīs kādu no Eiropas valodām. Tas, ka otrā svešvaloda vairs nebūs krievu valoda, ir konsekvents solis, lai turpinātu atbrīvoties no koloniālās pagātnes.