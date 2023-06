"Vagner" gadu uzturēts no Krievijas budžeta, paziņo Putins

Kā, tiekoties ar armijas pārstāvjiem, norādīja diktators, “Vagner” periodā no 2022.gada maija līdz 2023.gada maijam saņēmis valsts budžeta finansējumu 86 miljardu rubļu (920 miljonu eiro) apmērā. Budžet līdzekļi tērēti "Vagner" kaujinieku algās un motivācijas maksājumos.

"Es vēlos, lai mēs visi to zinātu. "Vagner" grupas uzturēšanu pilnībā nodrošināja valsts no Aizsardzības ministrijas, no valsts budžeta, mēs pilnībā finansējām šo grupu," Kremlī, tiekoties ar militārpersonām, paziņoja Putins.