Valsts meža dienestu vadīs Arvīds Ozols

Arvīda Ozola līdzšinējā darbavieta ir Zemkopības ministrija, kurā A. Ozols jau no 1993. gada ieņēmis dažādus amatus. Viņš bijis valsts sekretāra vietnieks meža jautājumos, mežu valsts ministrs un no 1997. gada – Meža departamenta direktors. Līdztekus šim amatam no pagājušā gada augusta A. Ozols ir arī VMD ģenerāldirektora amata pienākumu izpildītājs.