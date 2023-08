VIDEO ⟩ "23 vilcienu vietā nav piegādāts neviens!" "Pasažieru vilciens" liks "Škodai" maksāt līgumsodu par kavējumiem elektrovilcienu piegādē

Lai gan mērķis ir pabeigt visu laikus, uzņēmums arī gatavojas scenārijam, ja tas neizdodas. Notekot darbs pie naudas plūsmu plānošanas pašu budžetā, kā arī projekta sadalīšanas posmos, lai naudu piesaistītu no nākamā Eiropas fondu perioda, kas gan nozīmē iepriekšējo periodu naudu atstāt neizmantotu.

Dažādus scenārijus, kā finanses pārplānot, izskata arī Satiksmes ministrija, norāda ministrs Jānis Vitenbergs (NA): "Būtu bijis labi, ja šīs problēmas būtu identificētas, teiksim, pagājušajā gadā. Tad būtu iespējams meklēt kaut kādas iespējas viņus pārmētāt no dažādām citām programmām. Šobrīd tās iespējas ir limitētākas, bet ir iespējas arī skatīties no nākamā fonda perioda, dažas izmaksas attiecināt uz to. Tās ir iespējas, bet es tomēr aicinu kolēģus koncentrēties uz plānu A [projektus pabeigt šogad]."