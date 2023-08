Maciņš būs jāver plašāk: jaunā "iPhone" sērija kļūs par dārgākajiem "Apple" telefoniem vēsturē

Ja “Digitimes” rīcībā esošā informācija ir patiesa, tad “iPhone 15” sērijas modeļi maksās sekojoši: “iPhone 15” sākot no 799 dolāriem, “iPhone 15 Plus” sākot no 899 dolāriem, “iPhone 15 Pro” sākot no 1099 dolāriem, “iPhone 15 Pro Max” sākot no 1299 dolāriem. Ja apstiprināsies baumas par pēdējā modeļa versiju ar divu terabaitu atmiņu, tad šis modelis varētu maksāt tuvu pie diviem tūkstošiem dolāru.