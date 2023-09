Infografika ⟩ Latvijas preču eksporta vērtība sarukusi par 5,8%; importa - par 6,5%

Tajā pašā laikā no Krievijas preces šogad jūlijā importētas 31,253 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 37,8% mazāk nekā jūnijā un par 79,7% mazāk nekā pagājušā gada jūlijā, kamēr no Baltkrievijas preču importa vērtība veidoja 13,407 miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir kāpums par 1,4%, bet salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju - par 43,9% vairāk.

Statistikas pārvaldē norāda, ka 2023.gada jūlijā, salīdzinot ar 2022.gada jūliju, importa samazinājumu no Ukrainas galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu (galvenokārt diagnostikas vai laboratorijas reaģentu uz pamatnes vai bez tās) importa kritums par 1,9 miljoniem eiro jeb 34,4%, bet no Krievijas - minerālproduktu (galvenokārt dabasgāzes gāzveida stāvoklī un elektroenerģijas) importa samazinājums par 101,1 miljonu eiro jeb 87,4%. Savukārt importa pieaugumu no Baltkrievijas galvenokārt ietekmēja dzīvnieku vai augu tauku un eļļu (galvenokārt rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas) importa pieaugums par 3,2 miljoniem eiro.