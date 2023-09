„Mēness aptieka” jau otro reizi saņem starptautiskās programmas Best Places To Work apbalvojumu

Programmas veiktais izvērtējums faktiski ir procesu audits. Kopā ar Best Places To Work sertifikātu, kas apliecina, ka „Mēness aptieka” atbilst labākās darbavietas statusam, no programmas ekspertiem saņemtas arī rekomendācijas par to, ko vēl iespējams pilnveidot, lai darba vidi uzņēmumā padarītu darbiniekiem patīkamāku un motivējošāku.

Viens no astoņiem aspektiem, ko vērtēja eksperti, bija nodarbināto dažādība; „Mēness aptiekā” strādājošie ir vecumā no 18 gadiem (daļa no viņiem vēl studē) līdz pat astoņdesmit gadus veciem darbiniekiem ar ļoti bagātu darba pieredzi. Tāpat būtisks vērtētais aspekts bijis uzņēmuma īstenotās mācības, kur „Mēness aptiekas” stiprā puse ir ne tikai darbiniekiem sniegtās tālākizglītības iespējas, bet arī veids, kā iesaistīt farmācijas nozarē citu profesiju pārstāvjus, radot iespēju pārkvalificēties, piemēram, par farmaceita asistentiem. Šādi no „Mēness aptiekas” 1150 darbiniekiem 200 šeit darbu uzsākuši un strādā tieši pēc pārkvalifikācijas par farmaceita asistentiem. Baiba Pedraudze norāda, ka šie cilvēki dažādu iemeslu dēļ ir motivēti jaunam profesionālajam ceļam, līdz ar to ir ļoti atbildīgi gan mācību, gan vēlāk darba procesā. „Esam gandarīti, ka darbinieki starptautisko ekspertu veiktajā aptaujā tik augstu novērtējuši „Mēness aptieku” kā labāko darbavietu – to apstiprinājuši 72% no kolektīva. Savukārt pat 85% sacījuši, ka „Mēness aptieka” ir komanda, un tas lielā aptieku uzņēmumā ir īpaši svarīgi. Vienlaikus apzināmies, ka mums vēl ir, kur augt un jāturpina darbs procesu uzlabošanā. Augsts ir arī globālās iesaistes rādītājs – 79%; to iegūst, summējot darbinieku aptaujās gūtos un uzņēmuma vadības sniegtos datus par dažādiem procesiem un mērot tos salīdzinājumā ar citām starptautiskām organizācijām,” stāsta „Mēness aptiekas” personāla direktore Baiba Pedraudze.