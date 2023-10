Tavas rūpes par dvēseles spoguli. Kāpēc acu krēmi ir tik svarīgi?

"C vitamīns kā antioksidants sargā arī ādu no saules radīta kaitējuma. Tas kavēs melanīna veidošanos, vienlaikus mazinot pigmentāciju un brūnos plankumus!" iesaka konsultante Arta Bogdānova.

Lai gan katrs gadījums ir individuāls, dermatologi uzskata, ka no divdesmit līdz divdesmit piecu gadu vecumam acu krēmu var sākt iekļaut savā skaistumkopšanas rutīnā. Tas ir tāpēc, ka āda ap acu zonu ir pirmā vieta, kurā parādās novecošanās pazīmes. "Taču neatkarīgi no tā, kad jūs sākat lietot acu krēmu, nekad nav par vēlu! Jūsu āda var gūt labumu no acu krēma neatkarīgi no jūsu vecuma vai ādas tipa, jo tādējādi ilgāk izskatīsies svaiga," iedrošina konsultante.