"Lido" plāno sākt darbību arī Lietuvā un Skandināvijā

Vienlaikus Vendelins ir arī mazākuma akcionārs "MM Grupp", kurai piederošo uzņēmumu vidū ir medikamentu tirgotājs "Magnum", mediju koncerns "Postimees Grupp", elektroierīču tirgotājs "IM Arvutid", tāpat grupai ir līdzdalība ultrakondensatoru ražotājā "Skeleton Technologies Group". Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju un monitoringa grupas, kuras akciju turētājs ir "MM Grupp".

Jau vēstīts, ka "Lido" koncerns 2022.gada pirmajos četros mēnešos strādāja ar 13,513 miljonu eiro apgrozījumu un 57 060 eiro zaudējumiem. Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka pārskats sagatavots par četriem mēnešiem, jo pieņemts lēmums finanšu pārskata periodu pielīdzināt koncerna mātesuzņēmuma AS "Lido" lielākā akcionāra finanšu atskaišu sagatavošanas periodam. Līdz ar to nākamais koncerna gada pārskata periods būs no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim.