Kreditēšanas aktivitāte Latvijā sarukusi vairāk nekā trīs reizes

Ekspertu sarunā tiks iztirzātas galvenās atziņas no Latvijas Bankas "Finanšu pieejamības pārskata 2023" un tiks diskutēts par to, vai vājās kreditēšanas iemesli meklējami uzņēmumu vēlmē un spējā aizņemties vai arī banku konservatīvajā attieksmē, ko uzņēmumi gaida no bankām un ko bankas gaida no uzņēmumiem, vai Latvijā ir alternatīvas banku kredītiem, un vai valsts rīcībā ir instrumenti, lai atrisinātu vājās kreditēšanas problēmu.