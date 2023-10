Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ veiksies mīlestībā?

Ļoti ražīga nedēļa. Jau no pirmās dienas bārstīsi idejas un izcelsies ar kreativitāti. Kolēģi to ļoti novērtēs un atbalstīs. Taisnība jau ir tiem, kas teic, ka iedvesma pie sliņķiem nenāk. Tava misija iegriezt to darbu riteni un paskubināt citus. Būs arī labums materiālā izteiksmē un to vajag ieguldīt sevī – atrast noderīgus kursus, apgūt valodas, biznesa vai marketinga gudrības u.c. To, kas iegūlis prātā, neviens nevar atņemt. Brīvdienās ar prieku pavadīsi laiku draugu lokā, tikai nejauc draudzību un naudas lietas, var izveidoties nepatīkamas, neveiklas situācijas. Vēlams arī kādu brīdi pabūt vienatnē, jo tā izlobīsi ne vienu vien vērtīgu atziņu graudu.