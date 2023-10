Migrantu stāsti – no bēgļu meitenes līdz Valsts prezidentei

Jau kopš 2018. gada Spānija ir viena no tām Eiropas Savienības (ES) valstīm, kura saskaras ar pastiprinātu nelegālo migrantu pieplūdumu, jo šīs valsts piekraste tiem ir vistuvākais punkts patvēruma meklētājiem no Āfrikas – attālums no Marokas pilsētas Tanžeras līdz spāņu pilsētai Tarifai ir nieka 14,5 kilometri, vēsta kanāls “National Geographic”.