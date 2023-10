LGBT+ mentālas veselības problēmas norāda uz Latvijas sabiedrības neprasmi pieņemt dažādību, norāda organizācija

Dati rādot, ka LGBT+ kopiena ciešot no mentālās veselības problēmām būtiski vairāk nekā heteroseksuāli cilvēki. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) veiktās aptaujas liecinot, ka 87% LGBT+ respondentu no Latvijas pēdējo divu nedēļu laikā jutušies depresīvi un nomākti. Turklāt vairāk nekā trešdaļa jeb 38% tā jutušies vismaz pusi no laika.