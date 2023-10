Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ veiksies mīlā un naudas lietās?

Garastāvoklis lielā mērā atkarīgs no finanšu stabilitātes. Pārskati ienākumus un izdevumus – varbūt nav tik traki. Taču jebkurā gadījumā ir vērts apdomāt, kā peļņu palielināt. Ļoti iespējams, ka sadarboties vēlēsies kādi seni kolēģi vai uzradīsies bijušie darījumu partneri. Ceļā gan var gadīties kāds baumotājs un intrigu vērpējs, bet tava pieredze un intuīcija palīdzēs izkļūt no nepatīkamām situācijām. Kādam var rasties doma par došanos plašajā pasaulē vai sadarbību ar ārzemju partneriem. Brīvdienas sirsnīgā atmosfērā un veiksmīgi saimniecības darbi.

Profesionālajā vidē iespējama spriedze: kāds kolēģis nav paveicis savus pienākumus, kāds sastrādājis aplamības, kāds vairāk vēlas runāt, ne darīt... Emocijas savaldīt nebūs viegli, taču vajadzētu. Un enerģiski darboties neatkarīgi no apstākļiem. Viens vieds vīrs esot teicis: esi kā pīle – no skata mierīgs, bet no apakšas kulies, cik spēka. Ja šo un to „laidīsi gar ausīm”, vēji norims, un darbi veiksies raiti. Nedēļas nogalē vajag kaut kur aizbraukt, satikties ar draugiem, pasportot, sarīkot saviesīgu pasākumu. Atrašanās nepārtrauktā kustībā tev ļoti piestāv.