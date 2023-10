Irāna aicina citas islāma valstis noteikt naftas embargo Izraēlai

Saskaņā ar "S&P Global Commodity Insights" datiem Izraēla šogad saņēmusi naftu galvenokārt no Turcijas (caur to notikušas piegādes no Azerbaidžānas un Irākas, lai gan pēdējā tās apturēja martā), Krievijas un Gabonas. Jēlnaftas imports sasniedza aptuveni 300 000 barelu dienā, naftas produktu - 50 000 barelu.