"RB Rail" parakstījusi līgumu par ES finansējumu 928 miljonu apmērā

Finansējums paredzēts dzelzceļa apakšstruktūru, inženierbūvju, vairāklīmeņu dzelzceļa infrastruktūras, pievadceļu un ceļu krustojumu būvniecībai vairākos Igaunijas posmos, tostarp no Lones līdz Alu, no Harju un Raplas apriņķu robežas līdz Lonei, no Ilemistes līdz Sodevahei, Parilai, Jūlai, Alu ceļu krustojumi un citi. Tāpat arī tiks nodrošināti būvuzraudzības pakalpojumi, kā arī zemju iegāde un ar to saistītās procedūras pamattrases būvniecībai Igaunijā.