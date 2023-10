“AS” vēršas Ģenerālprokuratūrā ar aizdomām par dokumentu viltošanu Tautsaimniecības komisijā

Pagājušajā nedēļā likumprojekts par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināla likuma atcelšanu tika noņemts no izskatīšanas Saeimas sēdē, taču AS politiķis Edvards Smiltēns no tribīnes apgalvoja, ka Tautsaimniecības komisija nemaz neesot lēmusi par likumprojekta atsaukšanu no sēdes darba kārtības, līdz ar to dokuments ar Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājas Skaidrītes Ābramas (P) parakstu bijis pretlikumīgs.