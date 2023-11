PIEREDZES STĀSTS ⟩ Izkrāso pats: kā soli pa solim piešķirt jaunu elpu guļamistabai

Galvenais iemesls, kādēļ tika izlemts par pārmaiņām, bija vēlme tikt vaļā no apnikušajām tapetēm un izveidot savu telpu, pēc savas gaumes, ar savām rokām, jo, lai gan dzīvoklis pieder man, interjers ir man svešs. Dzīvot tajā var, bet tomēr gribējās “pa savam”. Tapetes man asociējas ar padomju laikiem un ne visai patīk.

Četrus gadus atpakaļ tika sperts pirmais solis šai virzienā – tapetes tika noplēstas no divām sienām, un to vietā tika uzklāts dekoratīvais apmetums, kas bija palicis pāri no cita projekta. Bija plānots drīz pēc tam sienas arī nokrāsot, taču parādījās citas prioritātes, un tā vairākus gadus istaba palika pusgatava – vienā pusē kaut kas vecs, otrā – jauns, bet nepabeigts.