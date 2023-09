Kā pareizi krāsot sienas: 10 tipiskas iesācēju kļūdas un padomi, kā tās novērst

Sienu pārkrāsošana ir viens no ātrākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā piešķirt mājoklim jaunu elpu. Daudzi apņēmības pilni ķeras klāt pie šī darba pašu spēkiem, bet nereti rezultāts sagādā vilšanos un nav ieguldīto pūļu vērts. “Sadolin” speciālisti skaidro, ka visbiežāk cilvēki sūdzas par to, ka pēc krāsošanas “uz sienām paliek strīpas”. Ko darām nepareizi? Šajā rakstā analizēsim biežāk pieļautās kļūdas, krāsojot sienas, un uzzināsim, kā no tām izvairīties.