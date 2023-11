Atklāts, no kā visvairāk baidās bankrotējušās biržas FTX vadītājs Benkmans-Frīds

Svētdien grāmatas “Going Infinite: The Rise and Fall of New Tycoon” autors Maikls Lūiss CBS raidījumā “60 minutes” atklāja, kādas ir Benkmana-Frīda lielākās bailes, gatavojoties tiesas lēmumam par ļoti ilgu cietumsodu. Lūiss, kurš ar Benkmanu-Frīdu ticies vairāk nekā 100 reizes divu gadu laikā, atklāj, ka Benkmana-Frīda lielākās bailes ir dzīve bez interneta.