Top 5 ģimenes galda spēles aukstiem vakariem

Dixit

Spēle ir vizuāli aizraujoša, jo kāršu ilustrācijas bieži ir abstrakti un mākslinieciski tēli. Viens spēlētājs izvēlas vienu no savām kārtīm un raksturo to, kā vēlas - ar tekstu, citātu, skaņu, dziesmu vai pat klusumu. Kad kārts ir raksturota, to noliek ar attēlu uz leju galda vidū, kamēr pārējie spēlētāji no savām kārtīm piemeklē piemērotāko kārti dotajam raksturojumam. Tad kārtis samaisa un atver.