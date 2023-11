Šolcs un federālo zemju vadītāji vienojas par jauniem pasākumiem imigrācijas ierobežošanai Vācijā

Patvēruma meklētāji arī saņems daļu no pabalstiem kā kredītu savā maksājumu kartē, kas nozīmē, ka turpmāk viņi saņems mazāk skaidras naudas.

Paredzēts arī, ka patvēruma procedūras tiks izskatītas ātrāk nekā līdz šim, un patvēruma lūgumi no cilvēkiem, kas ieradušies no valstīm, no kurām parasti tiek akceptēti mazāk nekā 5% lūgumu, tiks izskatīti trīs mēnešu laikā.