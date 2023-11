Bankas komentārs: Vai tiešām ieguvēji no megainflācijas būs aizņēmēji?

Tie, kas apdrošinājās pret likmju kāpumu, ņemot kredītus ar fiksētām likmēm, ilgu laiku it kā maksāja “pa tukšo”. Tāpat kā it kā par neko maksā tie, kuri apdrošina auto, bet ar to nekas slikts nenotiek. Tieši tāpēc nevajadzētu sagaidīt, ka tiem, kas nav apdrošinājušies, šis lēmums nebūs jānožēlo, ja tomēr notiek kaut kas nevēlams. Ar to netiek teikts, ka aizņemšanās ar fiksētām likmēm vienmēr ir pareizā izvēle. Tie, kas aizņemas ar peldošajām likmēm, visā aizņemšanās periodā visdrīzāk samaksās mazāk, risku samazināšanai ir cena. Arī te var vilkt paralēles ar auto apdrošināšanu – ilgākā laikā visi polišu pircēji samaksā vairāk nekā apdrošinātāji izmaksā atlīdzībās, jo tiem ir jāfinansē sava darbība un jānodrošina peļņa akcionāriem.