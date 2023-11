Apstiprināti grozījumi elektroenerģijas sadales un pārvades tarifu aprēķināšanas metodikās

SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola norāda, ka grozījumi elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikās bija nepieciešami, lai panāktu, ka jau no 2024.gada 1.janvāra ir iespējams samazināt sistēmas pakalpojumu tarifu vērtības, proti, agrāk, nekā paredzēja līdzšinējais regulējums.

Kopš pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifu apstiprināšanas šā gada maijā ir mainījusies inflācijas prognoze nākamajiem gadiem, kā arī elektroenerģijas cenas prognozes un attiecīgi sagaidāmās elektroenerģijas zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksas, līdz ar to kļuvusi iespējama tarifu samazināšana nākamajam tarifu periodam, skaidro SPRK pārstāvji.

Vienlaikus SPRK lietotājus aicina izvērtēt elektroenerģijas pieslēguma parametrus, izvēloties savām vajadzībām nepieciešamās jaudas, un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas. Tāpat lietotājiem vērts pārbaudīt noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi, ņemot vērā, ka elektrības cena biržā periodiski mainās un sadales tarifs ir tikai viena no komponentēm, kas veido lietotāja gala rēķinu.

Pēc 13.oktobrī izsludinātajām publiskajām konsultācijām par izstrādātajiem grozījumiem SPRK tika saņemti komentāri un viedokļi no AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Sadales tīkls" un Būvmateriālu ražotāju asociācijas. Tie tika izvērtēti un apspriesti ar viedokļu sniedzējiem saskaņošanas sanāksmē.