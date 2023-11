5 produkti, kas satur daudz C vitamīna un palīdzēs stiprināt imunitāti

Dodieties pastaigās, esiet aktīvi, dzeriet pietiekami daudz ūdens un iekļaujiet ēdienkartē produktus, kas satur C vitamīnu! Tieši dabīgais C vitamīns organismā uzsūcas vislabāk, un to satur daudzi BARBORA.LV sortimentā esoši augļi un dārzeņi. C vitamīns veicina leikocītu jeb balto asinsķermenīšu skaita pieaugumu, savukārt tie palīdz stiprināt imunitāti.