Jāuztur tik daudz zemes, cik spēj apsaimniekot

Jāizvērtē dažādi faktori

«Uz zemes īpašumtiesībām vienmēr var raudzīties no emocionālā vai ekonomiskā viedokļa. Ja raugāmies no ekonomiskā, arī 1920. gada agrāro reformu vajadzēja īstenot citādāk, ar lielākām saimniecībām. Taču toreiz nozīmīgu lomu nospēlēja sociālais moments, solījums sabiedrībai. Šodien abi viedokļi atkal saduras, un neviena nedrīkst prevalēt. Jāņem vērā daudz faktorus un nevajadzētu īpaši uzspiest kādu modeli saimniecību struktūrā. Mazas saimniecības var atbalstīt, taču ne tiešā veidā, lai kāda idealizētais lauku dzīves modelis citiem nekļūtu par slogu,» Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks T.Ķikuts aicina ļaut cilvēkiem pašiem izvēlēties dzīves modeli, ko viņi var atļauties.

«Tikai no zemes īpašnieku lēmumiem ir atkarīga viņiem piederošas zemes izmantošana. Tomēr jāatceras, ka zemes resursi ir mūsu valsts dabas bagātība un tā arī pret to mums visiem vajadzētu attiekties un zemes īpašniekiem skaidrot, kā vislabākajā veidā saimniekot lauksamniecībā un mežsaimniecībā, lai zemes resursu saglabātu saviem bērniem un mazbērniem. Turklāt Latvijā mēs esam 2. vietā Eiropas Savienībā (ES) pēc lauksaimniecības zemes resursiem uz 1 iedzīvotāju, lauksaimniecības zeme aizņem 35% no Latvijas teritorijas. Latvija ir 4. vietā ES pēc meža zemes resursiem uz 1 iedzīvotāju, bet meža zemes aizņem 53% no Latvijas teritorijas. Tāpēc