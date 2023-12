Vai publisko uzņēmumu kotēšana biržā ir slēpta privatizācija?

Gadījumā, ja šo mērķu finansēšanai ir nepieciešama papildu kapitāla piesaistīšana, ir pamatoti izvērtēt akciju kotēšanu biržā kā vienu no līdzekļu piesaistīšanas iespējām.

Nedrīkst aizmirst arī par citām iespējām – un tās nebūt neaprobežojas tikai ar banku kredītiem, bet iekļauj arī, piemēram, obligāciju emitēšanu (ko veiksmīgi jau vairākus gadus īsteno AS "Latvenergo", tādējādi iegūstot līdzekļus attīstībai, bet "neielaižot" privāto kapitālu akcionāru sastāvā). Šāda lēmumu pieņemšanas secība, loģika un pieeja atbilst normālai finanšu plānošanas praksei uzņēmumos, bet situācijā, ja vismaz viens no šīs ķēdes posmiem iztrūkst, valsts un pašvaldību uzņēmumu izvešana biržā var izvērsties kā neefektīva, nelietderīga un pat haotiska darbība, kas var nenest cerētos ieguvumus vai pat nest zaudējumus uzņēmumiem vai valstij vai pašvaldībai kā to akcionāram.