Latvijas Stividorkompāniju asociācija iebilst pret Krievijas graudu tranzīta apturēšanu

"Turklāt jāatceras, ka, neveicot graudu tranzītu caur Latviju, nauda paliks Krievijas ostās, sekmējot agresorvalsts ekonomiku un ļaujot darbināt kara mašīnu. Reģionā visstraujāk augošās ostas ir Visocka un UstjLuga. Tajās ir moderni graudu pārkraušanas termināļi. Piemēram, Visockas termināļa jauda ir četri miljoni tonnu gadā. Ja graudus nevedīs caur Latviju vai Eiropu - pelnīs Krievijas ostas. Graudi ne tuvu nav Krievijas ekonomikas veidotājs, lai agresorvalsts izjustu sekas no sankcijām, ir nepieciešama absolūtā blokāde, jo vairāk nekā 70% Krievijas eksporta veido ogļūdeņraži, tostarp gāze, nafta un citi," norāda Kasalis.

"Graudu tranzīts nav lielākā problēma - to nepiegādāšana Āfrikas kontinenta valstīm var novest daudzus cilvēkus badā un radīt jaunu migrācijas vilni Eiropā. Efektīvākā metode būtu agresorvalsts ekonomikas graušana, to pilnībā izolējot no pārējās pasaules, kam ir nepieciešama globāla pasaules ietekmīgāko valstu vienošanās," uzsver Kasalis.