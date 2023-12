"Rīgas satiksme" izsola 43 trolejbusus

Izsolīti tiek 18 "Ganz Solaris Trollino 18" trolejbusi, kuriem piedziņa ir tikai ar klasisko elektropadevi no kontakttīkla, un 25 "Škoda 24 TR" trolejbusi, no kuriem astoņiem "Škoda 24 TR" trolejbusiem ir piedziņa tikai ar klasisko elektropadevi no kontakttīkla un 12 "Škoda 24 TR", kas aprīkoti ar dīzeļģeneratoru. Septiņiem no trolejbusiem dīzeļdzinējs ir tehniskā darba kārtībā, bet pieciem trolejbusiem ir dīzeļdzinēja defekti. Tāpat tiek izsolīti pieci "Škoda 24 TR" trolejbusi, kas izmantojami rezerves daļām, jo bojāts spēka bloks ("SKYP").