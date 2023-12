No 1. janvāra palielināsies pedagogu atalgojums

No nākamā gada 1.janvāra visu pedagogu, tai skaitā pirmsskolas pedagogu, zemākā darba algas likme būs 9,54 eiro. Lai nodrošinātu pieaugumu, palielinātas viena izglītojamā izmaksas. Piemēram, bērnam pirmsskolas izglītības programmās mērķdotācijas apmērs palielināts no 105,15 uz 129,44 eiro, 1.-6.klases izglītojamam - no 108,64 uz 121,93 eiro, 7.-9.klases izglītojamam - no 139,99 uz 157,12 eiro, bet 10.-12.klases izglītojamam - no 150,43 uz 168,84 eiro.