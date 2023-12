Krauze: Eiropā bada nav, mums nav vajadzīgi Krievijas graudi

Uzņēmuma "Latvijas Dzelzceļš" (LDz) pārstāvji iepriekš pauda, ka Krievijas lauksaimniecības produktu importa aizliegumam būtu nenozīmīga ietekme uz kopējo LDz pārvadājumu apjomu, norādot, ka 2023.gada desmit mēnešos no Krievijas sauszemes un jūras tranzītā ir pārvadāti 2,96 miljoni tonnu graudu, graudu pārstrādes produktu, sēklu un augļu, kas ir 99,6% no kopējiem šīs produktu grupas pārvadājumiem no Krievijas. Vienlaikus 11 000 tonnu jeb 0,4% bija importa pārvadājumi.