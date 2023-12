Par šo jautājumu Siliņa šodien izteicās arī Latvijas Radio, uzsverot, ka drošības dēļ pasu sistēmas maiņa tiek pieprasīta reizi desmit gados, taču dubults sadārdzinājums esot ļoti liels. "Arī man tas ir nepatīkams pārsteigums. Jāskatās, ko tur var darīt, jo, manuprāt, summa ir liela. Diez vai mēs to tā pieņemsim," sacīja Ministru prezidente.

Jau ziņots, ka no nākamā gada februāra Latvijā sāks izsniegt jauna parauga pases, līdz ar to no 2024.gada 12.februāra uz pusi pieaugs arī nodevas apmērs par pasu izsniegšanu, liecina Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos.