Saskaņā ar Ukrainas Valsts informācijas biroju uz Krieviju vai Baltkrieviju deportēti vai piespiedu kārtā pārvietoti ir 19 546 bērni. Līdz šim izdevies Ukrainā atpakaļ atvest 387 bērnus jeb mazāk nekā 0,2% no prom aizvestajiem bērniem. Daļa no bērniem ir kara laikā kļuvuši par bāreņiem, citi no bērniem ar viltu tika ievilināti Krievijā pēc "vasaras nometņu" principa. Vecākiem Ukrainā tika iegalvots, ka viņu bērni uz brīdi gūs īsu atelpu no kara šausmām, taču tā vietā viņi tikai nolaupīti.