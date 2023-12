Pērn nabadzības risks pieauga mājsaimniecībām ar diviem pieaugušajiem un trim vai vairāk apgādībā esošiem bērniem3 (no 17,1 % 2021. gadā līdz 19,5 % 2022. gadā). Tāpat nabadzības risks pieauga vienas personas (līdz 64 gadiem) mājsaimniecībām – no 28,9 % 2021. gadā līdz 29,8 % 2022. gadā. Savukārt nabadzības risks samazinājās mājsaimniecībām ar diviem pieaugušajiem un vienu bērnu (no 15,1 % 2021. gadā līdz 10,2 % 2022. gadā) un diviem pieaugušajiem bez bērniem (no 22,8 % 2021. gadā līdz 20,7 % 2022. gadā). Pārējām mājsaimniecībām nabadzības risks saglabājās bez būtiskām izmaiņām.