Vilcieni gadu mijā kursēs pēc brīvdienu grafika

Vienlaikus PV informē, ka Liepājas maršrutā no Rīgas vilciena reiss plkst.14.04 ir atcelts šodien, bet noteikts 1.janvārī. Savukārt Rīgas virzienā reiss no Liepājas plkst.18.38 ir atcelts šodien un noteikts 1.janvārī.

Savukārt Gulbenes maršrutā reiss no Rīgas plkst.11.31 ir atcelts šodien un noteikts 1.janvārī, bet Rīgas virzienā no Gulbenes plkst.15.45 atcelts vilciens šodien, bet noteikts 1.janvārī. Tāpat no Madonas vilciens plkst.7.39 kursēs 1.janvārī, bet Rīgas virzienā vilciens no Līvāniem plkst.16.12 ir atcelts šodien un noteikts 1.janvārī.