"Latvijas finiera" apgrozījums 2023.gadā varētu būt pārsniedzis 400 miljonus eiro

Tāpat Ciems uzsvēra nepieciešamību pēc atbalsta zināšanu attīstībai un savstarpējai pārnesei. "Kā vienu no stratēģiski svarīgiem priekšnosacījumiem uzņēmuma attīstībā esam izvirzījuši aizvien ciešāku sadarbību ar zinātniskajām institūcijām un izglītības iestādēm, īpaši meklējot plašākas augstas pievienotās vērtības pielietojuma iespējas bērzam," viņš teica.

Vienlaikus Ciems atgādināja, ka patlaban viens no konkurētspējas draudiem Eiropas bērza saplākšņa ražotājiem ir aizdomas par Krievijai noteikto antidempinga nodevu apiešanu, izmantojot tirdzniecības ceļus caur Kazahstānu un Turciju. Problēmu izmeklē arī Eiropas Komisija, bet Ciems uzsvēra, ka par rezultātiem runāt ir pāragri.

Latvijā "Latvijas finierim" pieder 100% kapitāldaļu kompānijās "Verems", SIA "Latvijas finieris mežs" un AS "Riga Wood Baltic", kā arī 50% kapitāldaļu SIA "Troja" un SIA "SELF loģistika". AS "Ludzas mežrūpniecības saimniecība" kompānijai pieder 99,3% kapitāldaļu.