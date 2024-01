Jau no 2005.gada ekonomikas ministrija cenšas privatizācijas procesu Latvijā pabeigt. Saeimā patlaban iesniegtie likumu grozījumi nosaka privatizācijas sertifikātu derīguma gala termiņu - 2026.gada 31.decembris. Pēc tā neizmantotie privatizācijas sertifikāti tiks dzēsti. Ekonomikas ministrijā uzsver, no iedzīvotājiem piešķirtajiem sertifikātiem (kopā piešķīra 112 380 000 sertifikātu, palika 1 980 000) neizmantoti palikuši vien nedaudz mazāk kā 2 procenti (1,8 procenti) , bet to kopējā nominālvērtība ir diezgan liela - 70 miljoni eiro.