Kuram šonedēļ visvairāk smaidīs veiksme? Horoskopi no 15. līdz 21. janvārim

Vairāk smaidi! Un lūkojies uz jebkuru situāciju pozitīvi, tad cilvēki uzsmaidīs pretī un vieglāk veidosies komunikācija. Dažādi sarežģīti jautājumi arī risināsies vieglāk un saprašanās būs teju vai no pus vārda. Šajā nedēļā veiksies lietišķajās sarunās un darījumu kontaktu veidošanā. Kāda nejauša tikšanās var pavērt pavisam jaunus ceļus darbā vai biznesā. Interesanti notikumi un dažādi pavērsieni iespējami sirdslietās. Vai pazīsti to sajūtu, ka it kā tauriņi novirmotu pakrūtē? Mīlas jūtas plauks strauji kā pavasara lapiņas. Saudzē to, kas tiek dots.