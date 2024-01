Tiek norādīts, ka Ekvadorā, no kuras Krievija importē 90% no banānu krājumiem, jau vairāk nekā nedēļu turpinās nemieri. Situācija saasinājās 7. janvārī pēc tam, kad no cietuma izbēga divu bīstamu grupējumu līderi, kas radīja sacelšanos vairākos cietumos. Ņemot vērā to, Ekvadoras lielākajās pilsētās sāka slēgt veikalus un tirdzniecības centrus, kā arī virkne valsts iestāžu, tostarp parlaments, Tiesu padome un Ģenerālprokuratūra pārgāja uz attālināto darbu. Ekvadoras prezidents noteica valstī 60 dienu ilgu ārkārtas situāciju.