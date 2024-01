Latvijā palielinājies uzbrukumu skaits digitālajām ierīcēm kriptovalūtu iegūšanai

"Tik vērienīgu kriptomainingu jeb uzbrukumu klientu ierīcēm ar mērķi iegūt to jaudu nelegālai kriptovalūtas "rakšanai" mēs decembrī novērojām pirmo reizi," atklāj "Tele2" drošības nodaļas vadītājs Mārtiņš Melnis.

Viņš norāda, ka šis kiberkrāpniecības veids ir īpašs ar to, ka bieži vien cilvēks pat īsti nepamana vai nesaprot, ka kāds ir piekļuvis viņa ierīcei un izmanto tās jaudu. Līdz ar to drošākais veids, kā no šādiem gadījumiem izvairīties, ir lejupielādēt drošības risinājumus, kas samazina šādus krāpniecības riskus.