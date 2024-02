Investīcijas un emocijas – vai "zīle rokā" vienmēr ir labāk?

Arī pirms pavisam neilga brīža varējām vērot izteiktu FOMO jeb "fear of missing out" (bailes neizmantot iespēju) efektu intrigā ap Bitcoin ETF palaišanu. ETF gaidās tā cena bija ievērojami pieaugusi, novērojot izteiktu pūļa efektu, jo vairākums gaidīja, ka, tiklīdz tiks apstiprināts fonds, Bitcoin cena ies vēl augšā. Daudzi gribēja arī "ielēkt pēdējā vagonā". Taču realitātē pirmajās brīdī pēc Bitcoin ETF palaišanas cena kāpa, bet tad strauji nokritās. Kas būs tālāk, mēs nezinām, bet varam tikai vērot un izdarīt secinājumus.

Sekošana pūļa lēmumiem nav vienmēr nepareiza rīcība, no tās var arī iegūt. Tā saucamajā "momentum" ieguldīšanas stratēģijā investori pērk vērtspapīrus, kuru cenas jau ir ievērojami pieaugušas, un pārdod tās, kad, šķiet, cenas ir sasniegušas augstāko punktu, mēģinot "uzlēkt uz viļņa". Protams, ir jāpaspēj savlaicīgi no viļņa nolēkt. Tomēr šī stratēģija ir piemērotāka profesionāliem investoriem, kuriem ir pieeja daudz lielākam informācijas apjomam un ir resursi, lai to analizētu.

Taču arī bailes no zaudējumiem ir viens no būtiskiem aizspriedumiem investīciju lēmumu pieņemšanā. Tipiska emocija, ar kuru var sastapties investors, ir bailes no nožēlas par pieņemto lēmumu. Pārāk lielas bailes no zaudējumiem var novest pie pārliekas piesardzības, un sekas ilgākā termiņā ir gana liela neiegūtās peļņas iespēja.