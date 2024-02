Vācijas galēji labējai partijai AfD un divām valstīm liedz dalību Minhenes drošības konferencē

Krievijas un Irānas valdības nav uzaicinātas pievienoties aptuveni 50 līderiem un 100 ministriem, kuriem bija paredzēts piedalīties sanāksmē, kas notiks no 16. līdz 18.februārim.

"Irānas gadījumā mēs dzirdam no Vācijas valdības un arī no amerikāņiem, ka nav intereses par sarunām. Tāpēc pašreizējā situācijā mēs aicinām irāņus tikai no nevalstiskajām organizācijām," pavēstīja Heisgens.