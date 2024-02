Gripas epidēmija ir klāt! Padomi organisma spēcināšanai un simptomu mazināšanai

Pieejami arī dažādi kombinētie preparāti, piemēram, zivju eļļas, kas satur Omega 3 taukskābes, A, D un E vitamīni, kā arī citi preparāti, kas palīdzēs uzlabot imūnsistēmu un kuru sastāvā būs, piemēram, rutīns, C vitamīns un cinks. Tomēr, lai izvairītos no pārmērīgas vitamīnu un minerālvielu uzņemšanas, A. Ozoliņa pirms to lietošanas iesaka individuāli konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.