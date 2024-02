Dzelzs priekškars starp Rietumiem un Austrumiem jau ir nolaidies, uzsver Lietuvas prezidents

"Pat pēc kara sākuma dažiem maniem kolēģiem Eiropadomē vēl bija ilūzijas, bet daži no viņiem nekavējoties atteicās no šīm ilūzijām, kad uzzināja par Krievijas nežēlību, ko tā bija izrādījusi Bučā. Tātad dzelzs priekškars jau ir, tas, iespējams, ir nolaidies uz ilgu laiku, es negrasos spekulēt, vai uz gadu desmitiem vai gadiem, jo tas lielā mērā būs atkarīgs no Krievijas režīma nākotnes," klāstīja Nausēda.